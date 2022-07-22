Çember: Kalpsiz bu akşam televizyon ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekip bu kez kalbi sökülmüş halde bir ceset buluyor ve kan donduran cinayeti aydınlatmanın peşine düşüyor. "Çember: Kalpsiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu gerçek mi?" soruları bu kapsamda yanıt aramay başladı. İşte yapıma dair merak edilen detaylar...
Yapım : Ans Productıons & Evrensel Films
Yapımcı : Evren Oğuz
Yönetmen : Abdullah Oğuz
Oyuncular : Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı
Konu: Ekibimiz yeni bir cinayeti daha aydınlatmanın peşinde. Kalbi sökülen bir ceset bulunur. Olayın hemen ardından kız kardeş kanlı kıyafetiyle gelip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Katil yoksa kız kardeş mi çıkacak ya da kocası mı? Peki ya öldürülen kişinin kalbi nerede?