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Giriş Tarihi: 22.7.2022 15:55

Çember: Kalpsiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu gerçek mi?

Çember serisi “Kalpsiz” isimli yeni filmiyle devam ediyor. Ekip yeni bir cinayeti aydınlatmanın peşine düşünüyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan yapımın başrollerini Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı paylaşıyor. Peki, Çember: Kalpsiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu gerçek mi? İşte yapıma dair detaylar...

Çember: Kalpsiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu gerçek mi?

Çember: Kalpsiz bu akşam televizyon ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekip bu kez kalbi sökülmüş halde bir ceset buluyor ve kan donduran cinayeti aydınlatmanın peşine düşüyor. "Çember: Kalpsiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu gerçek mi?" soruları bu kapsamda yanıt aramay başladı. İşte yapıma dair merak edilen detaylar...

Yapım : Ans Productıons & Evrensel Films

Yapımcı : Evren Oğuz

Yönetmen : Abdullah Oğuz

Oyuncular : Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı

Konu: Ekibimiz yeni bir cinayeti daha aydınlatmanın peşinde. Kalbi sökülen bir ceset bulunur. Olayın hemen ardından kız kardeş kanlı kıyafetiyle gelip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Katil yoksa kız kardeş mi çıkacak ya da kocası mı? Peki ya öldürülen kişinin kalbi nerede?

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Çember: Kalpsiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu gerçek mi?
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