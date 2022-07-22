Çember: Kalpsiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu gerçek mi?

Yapım : Ans Productıons & Evrensel Films

Yapımcı : Evren Oğuz

Yönetmen : Abdullah Oğuz

Oyuncular : Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı

Konu: Ekibimiz yeni bir cinayeti daha aydınlatmanın peşinde. Kalbi sökülen bir ceset bulunur. Olayın hemen ardından kız kardeş kanlı kıyafetiyle gelip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Katil yoksa kız kardeş mi çıkacak ya da kocası mı? Peki ya öldürülen kişinin kalbi nerede?