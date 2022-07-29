Çember: Karanlığın Gözleri filmi ekranlarda! Çember: Karanlığın Gözleri konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çember: Karanlığın Gözleri filmi Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Film serisi olan Çember, beşinci filmi olan "Çember: Karanlığın Gözleri" ile Tv'de ilk kez bu akşam ekrana gelecek. Sinemaseverler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki; Çember: Karanlığın Gözleri konusu nedir? Çember: Karanlığın Gözleri oyuncuları kimler?

ÇEMBER: KARANLIĞIN GÖZLERİ FİLMİ KONUSU

Ekranda olduğu dönemde izleyiciden büyük beğeni kazanan, yapımını Ans Productions & Evrensel Films'in, yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz'un yönetmenliğini ise Abdullah Oğuz'un üstlendiği polisiye film serisi Çember, beşinci filmi olan "Çember: Karanlığın Gözleri" ile Tv'de ilk kez bu akşam ekrana geliyor. Üniversite araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Sinan Demirhan evinde ailesiyle birlikteyken saldırıya uğrar. Olay yerinde kanlar yazılmış şifreli mesajlar bulunur. Karısı ve kızı ölürken saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan profesör yoğun bakımda uyutulur. Bir yandan Tübitak'tan gelen bir kriptoloji uzmanının yardımıyla şifreleri çözmeye çalışırken, diğer yandan profesörün kendi ürettiği enerjiyle giden bir araç prototipi üzerinde çalıştığını öğrenen özel birim polisleri, kendilerini inanılmaz bir komplonun ortasında bulurlar. Profesör ile ailesine kim, niçin saldırmıştır? Saldırı profesörün geliştirdiği prototipi çalmak için mi düzenlenmiştir? İşini içinde yabancı ajanlar mı vardır? Zeynep ve Hakan bu gizemli olayı çözmeye çalışırken, özel birime sıra dışı bir amirin atanmasıyla birlikte soruşturma daha da ilginç bir hal alır

ÇEMBER: KARANLIĞIN GÖZLERİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım: Ans Productıons & Evrensel Films

Yapımcı: Abdullah Oğuz & Evren Oğuz

Yönetmen: Ömer Baykul

Oyuncular: Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Serdar Orçin, Özgür Dereli,Nehir Çağla Yaşar, Güvenç Selakman, Cenk Tunalı, Taylan Akgül, Savaş Akın, Canberk Demirkılıç, Ozan Ceylan