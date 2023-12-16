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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Çember operasyonunda 2 bin 842 kişi yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Çember operasyonunda 2 bin 842 kişi yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yurt genelinde eşzamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 842 kişi adalete teslim edildi. Yakalanan şüphelilerin, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör, kaçakçılık ve organize suçları işledikleri belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

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Çember operasyonunda 2 bin 842 kişi yakalandı
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