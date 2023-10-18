Haberler Yaşam Haberleri Cemile Sultan Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Cemile Sultan Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:45 Son Güncelleme: 18.10.2023 11:45

Cemile Sultan Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Cemile Sultan Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Cemile Sultan Korusu, İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olarak Üsküdar ilçesinde konumlanmıştır. Bu koru hem yerel halkın hem de İstanbul'u ziyaret edenlerin gözde mekanlarından biridir. Bu koruda keyifli vakit geçirmek isteyenler öncelikle Cemile Sultan Korusu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık sorusunun cevabını öğrenmelidir.

Cemile Sultan Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Cemile Sultan Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Cemile Sultan Korusu, Boğaziçi'nin büyüleyici manzaralarına sahip olup, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için özel bir deneyim sunar. Bu korunun tarihi dokusunu hissetmek isteyenler Cemile Sultan Korusu nerede ve nasıl gidilir öğrendikten sonra giriş ücretleri ve korunun açık olduğu saatler hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Bu koruyu keşfetmek için en iyi zamanı planlayarak bir İstanbul deneyimi yaşayabilirsiniz.

Cemile Sultan Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Cemile Sultan Korusu, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Üsküdar ilçesinde konumlanmış olan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir korudur. İstanbul şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan bu koru, ziyaretçilere şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın içinde huzurlu bir zaman geçirme fırsatı sunar. Koru, Boğaziçi kıyısındaki Üsküdar sahilinde yer alır ve bölgedeki diğer yeşil alanlardan biraz daha yüksek bir konumda bulunur.

Cemile Sultan Korusu'na gitmek için farklı ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. İlk olarak, İstanbul'un farklı bölgelerinden Üsküdar'a ulaşmak için toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz. İstanbul'un çeşitli noktalarından Üsküdar'a giden otobüs ve minibüs hatları bulunur. Üsküdar'a vardığınızda, sahil boyunca yürüyerek veya yerel minibüsleri kullanarak Cemile Sultan Korusu'na ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Üsküdar İskelesi'nde demir atan vapur seferleri de Cemile Sultan Korusu'na ulaşmanın popüler bir yoludur. İstanbul'un Avrupa yakasından Beşiktaş veya Eminönü'nde bulunan vapur iskelelerinden Üsküdar'a geçmek oldukça keyifli bir deneyim sunar. Üsküdar İskelesi'nde indikten sonra kısa bir yürüyüşle veya toplu taşıma araçlarıyla koruya ulaşabilirsiniz.

Cemile Sultan Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Cemile Sultan Korusu'nda yeşil ağaçlar ve çiçeklerle dolu geniş bahçeler bulunur. Bu bahçelerde yürüyüş yapabilir, piknikler düzenleyebilir veya sadece doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, koru içinde bulunan banklar ve oturma alanları sayesinde dinlenebilir ve Boğaziçi'nin nefes kesen manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Koru aynı zamanda çocuk oyun alanlarına sahiptir, bu nedenle aileler için de harika bir mekan sunar.

Bu muhteşem koru, ziyaretçilere ücretsiz olarak açıktır ve her gün sabah saat 09:00'dan akşam saat 00:00'a kadar ziyaret edilebilir. Ücretsiz giriş ve uzun çalışma saatleri, bu doğal cenneti daha da çekici kılar. Ayrica, Cemile Sultan Korusu'nun açık ve ücretsiz olması, ziyaretçilere şehrin gürültüsünden uzaklaşma ve doğanın tadını çıkarma fırsatı sunar. İstanbul'un bu sakin ve huzurlu köşesi, doğaseverler ve dinlenmek isteyenler için vazgeçilmez bir destinasyondur.

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Cemile Sultan Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Cemile Sultan Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?
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