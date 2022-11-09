Cemre’den kök hücre çağrısı

İZMİT'te lösemi tedavisi gören Cemre Küçük (15) için uyumlu donör ailesi ve çevresinde bulanamayınca, donör aranmaya başladı. Cemre Küçük, hasta yatağından hem kendisi hem de nakil bekleyen hastalar için kök hücre bağışında bulunulmasını istedi. Nakil için yaklaşık 3 aylık gibi kısa bir süresinin kaldığını söyleyen Küçük, "Evinize en yakın Kızılay merkezine gidip kök hücre bağışında bulunmak isteyip, 3 tüp kanla bir sürü insana umut olabilirsiniz. Umarım bir an önce donör sayıları artmaya başlar. Çünkü burada bir sürü küçük hasta çocuk var, onlara da umut olursunuz" dedi. DHA