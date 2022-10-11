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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Cenaze aracında esrar taşıyan zanlılar tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Cenaze aracında esrar taşıyan zanlılar tutuklandı
Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı içinde 144 kilo 550 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adana'da polis, Diyarbakır'a cenaze götürüp İstanbul'a dönen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracında şüphe üzerine arama yaptı. Araçta 144 kilo 550 gram esrar yakalandı. Olayla ilgili 2'si İBB'de taşeron şirket çalışanı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Cenaze aracında esrar taşıyan zanlılar tutuklandı
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