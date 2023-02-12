Cenaze için gittiği Hatay’da enkaz altında kalan polis son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Ercan Günal, Türkiye'yi büyük acıya boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme, depremden iki gün önce hayatını kaybeden annesinin cenazesi için gittiği memleketi Hatay'da yakalandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Günal'ın cenazesi kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Günal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a getirildi.

İl EMNİYET MÜDÜRÜ VE POLİSLER UĞURLADI

Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirilen Ercan Günal'ın cenazesine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Ercan Günal'ın akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ercan Günal'ın cenazesi tören mangasının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Günal, Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ercan Günal'ın daha önceden babasını, depremden önce iki gün önce de annesini kaybettiği öğrenildi.