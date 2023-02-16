Cenaze için gittiği Hatay’da enkaz altında kalan polis son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 30 yaşındaki polis memuru Ercan Günal, Türkiye'yi büyük acıya boğan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme, depremden iki gün önce hayatını kaybeden annesinin cenazesi için gittiği memleketi Hatay'da yakalandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Günal'ın cenazesi kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Günal'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a getirildi.