Cenaze yemeğine silahlı saldırı!

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çiçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada saldırıya ilişkin H.Ö. ve Türkmenistanlı F.Z.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.