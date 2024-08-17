Cenaze yolunda facia: 4 ölü

Erzurum'da yaşayan 2 kardeş ve yakınları, önceki gün Konya'da hayatını kaybeden bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere, kardeşlerden S.D.'nin kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak gece saat 03.30 sıralarında Kayseri yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücü ve bir kişinin yaralı kurtulduğu kazada, otomobilde bulunan T.A., Z.B., F.B. ve H.A. yaşamını yitirdi.Erzincan'da Bilal T.'nin (27) kullandığı cip ile Mehmet M.S.'nin (46) kullandığı cip, Sivas karayolu üzerindeki Sakaltutan Geçidi'nde kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Perihan D.'nin (48) öldüğü kazada, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.Antalya'da, yaylaya gitmek üzere yola çıkan Şaziye Çamlı'nın (34) kullandığı otomobil, Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde, karşı yönden gelen İbrahim Kızıldemir'in kullandığı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Sürücü Şaziye Çamlı ile 2 yaşındaki oğlu Erdal Taha Çamlı'nın ağır yaralandığı kazada, babası Erdal Karazor (75) ile annesi Sabahat Karazor (74) hayatını kaybetti. Şaziye Çamlı Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi, oğlu Erdal Talha Çamlı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde uyutuluyor. Doktorlar anne ve oğlunda onlarca kırık ve iç kanamanın olduğunu kaydetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Alanya ilçesinde ise taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (22) öldü.Soner ÇölkesenMersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü kamyonun çarptığı hafif ticari araçta sıkışan sürücü Soner Çölkesen öldü. Anamur ilçesinde ise lastiği patladığı için geri geri gelen bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca arkadan gelen otomobile çarpan ve yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Ayhan Koca ölürken eşi Ayşe Koca ise yaralandı.Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü Murat Yüce (56) hayatını kaybetti.Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 15 yaşındaki sürücü O.E.'nin kullandığı 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu annesi Esme Ekin (39) yaşamını yitirdi. Sürücü ve kardeşi E.E. yaralandı.Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan köy korucusu Ayetullah Kaya'ya otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Kaya kurtarılamadı./ SABAH