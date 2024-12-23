Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 23 yaralı

İstanbul'dan, Sinop'taki bir cenazeye katılmak için yola çıkanları taşıyan Duran Arıcı'nın kullandığı midibüs, Kastamonu merkeze bağlı Nalcıkuyucağı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Araçta bulunan ikisi şoför 24 kişinin yaralandığı kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Çiftçibaşı (69), hayatını kaybetti. Vali Meftun Dallı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok'tan bilgi aldı. Öte yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Semir K. (57) yönetimindeki yolcu otobüsü ile Şükrü Öncü'nün (64) kullandığı otomobil, çarpıştı. Otomobildeki Olcay Öncü (73) ile eşi Metin Öncü (73) olay yerinde ölürken, yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Öncü ise hastaneye kaldırıldı. -