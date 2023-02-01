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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Cenaze yolunda kaza: 3 ölü

Cenaze yolunda kaza: 3 ölü
İstanbul'da Giresun'daki bir cenazeye giden ailenin otomobili, dün sabah Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Salih Konukcu ile araçta bulunan Bilal Konukcu (68) ve Muharrem Önsöz'ün (66) öldüğü kazada, otomobilde sıkışan Döndü Önsöz (58) ise yaralandı. İstanbul'dan Kastamonu'ya cenaze götüren Esenler Belediyesi'ne ait midibüsün karıştığı kazada ise 16 kişi yaralandı
İstanbul Esenler'de, TEM Otoyolu üzerinde aracı arıza yapan Ferdi Ağdaş'a (43), Berivan Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada Ağdaş hayatını kaybetti, olay yerindeki 1 polis de yaralandı. Sürücü Berivan Y. olay yerinden kaçtı. Araçta bulunan başka bir kadın ise gözaltına alındı.
Bolu Dağı Tüneli'nde TIR, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralandı. İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Fatma Nur AKKİŞİ-Huzeyfe ATICI-Mihriban KOÇAKER-Özgür ÖZDEMİR/SABAH

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Cenaze yolunda kaza: 3 ölü
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