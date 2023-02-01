Cenaze yolunda kaza: 3 ölü

Giresun'daki bir cenazeye giden ailenin otomobili, dün sabah Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Salih Konukcu ile araçta bulunan Bilal Konukcu (68) ve Muharrem Önsöz'ün (66) öldüğü kazada, otomobilde sıkışan Döndü Önsöz (58) ise yaralandı. İstanbul'dan Kastamonu'ya cenaze götüren Esenler Belediyesi'ne ait midibüsün karıştığı kazada ise 16 kişi yaralandıİstanbul Esenler'de, TEM Otoyolu üzerinde aracı arıza yapan Ferdi Ağdaş'a (43), Berivan Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazada Ağdaş hayatını kaybetti, olay yerindeki 1 polis de yaralandı. Sürücü Berivan Y. olay yerinden kaçtı. Araçta bulunan başka bir kadın ise gözaltına alındı.Bolu Dağı Tüneli'nde TIR, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralandı. İstanbul istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.SABAH