Cenazedeki cinayetin nedeni ev parası çıktı

İstanbul Kağıthane'de, annesinin cenazesinde kardeşi Mehmet Mutlu'yu (52) öldürüp tutuklanan Mustafa Mutlu'nun (69) ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Mutlu ifadesinde, bir yıl önce kardeşi Mehmet Mutlu ve kendisine ortak bir daire kaldığını söyledi. Bu daireyi kız kardeşlerinin üstüne yapıp farklı bir ev kurasına peşinat vererek yazıldıklarını aktaran Mustafa Mutlu, kuradan ev çıkmaması üzerine verdiği peşinatı kardeşi Mehmet Mutlu'dan alamadığını söyledi. Bir yıldır kardeşleriyle konuşmadığını söyleyen Mutlu, "Annemi bana göstermediler. Vefatını da haber vermediler. Ben hep mermi ağzında gezerim. Korkutma amaçlı kardeşim Mehmet Mutlu'ya doğru ateş ettim" dedi. 'Kasten yaralama' dahil 10 suç kaydı olan Mutlu ayrıca, "Kardeşime veya başka bir kimseye zarar verme kastım yoktu. İnkâr edecek bir durumum yok. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.