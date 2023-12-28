Sakarya'da yaşanan ve 11 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan 12'si Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Taburcu olan hastalar İstanbul'a yola çıkarıldı.

Kazayı SABAH'a anlatan kazazedelerden Halit Cin "Giresun'dan mide kanseri nedeniyle kaybettiğimiz Ömer Mandal isimli bir akrabamızın cenazesinden İstanbul'a dönüyorduk. Cenazeyi Giresun Görele'de dün defnettik. Ardından yola çıktık. Kazanın olduğu noktaya yaklaştığımızda yolda aşırı sis vardı. Görüş mesafesi çok düşüktü. Biz Esenyurt Belediyesi'nin aracındaydık. Seyir halinde giderken Doblo tarzı bir aracın arkadan TIR'a çarptığını görünce şoför yavaşladı ve durdu. Ben de araçtan aşağıya indim. Sis nedeniyle arkadan gelen şehirlerarası otobüs bizim otobüsü göremedi ve duramayınca bizim otobüse çarptı. Patlama gibi bir ses geldi.

Araçta bulunan eşim Emine Cin ve Hüseyin Cin, Halis Cin, Havva Cin ve Recep Cin isimli dört akrabamız yaralandı. Akrabamız Kenan Cin'i (45) kazada kaybettik. Giresun'da cenazesinden döndüğümüz Ömer Mandal'ın kuzeni Erdoğan Mandal da kazada yaşamını yitirdi. Cenazeden dönerken iki cenazemiz daha oldu" dedi.