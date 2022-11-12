Cenazeye gidenlerin aracı düğünden çıkanlara çarptı: 1 ölü
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Tokat'ta düğünden çıkan yayalara, cenazeye gidenleri taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Cenazeye gidenlerin bulunduğu Burak Çınar idaresindeki 60 VB 146 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Sivas karayolu Geyraz mevkisindeki düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada, Hüseyin Somuncu (68) ve Kadriye Suata (57) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Somuncu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.