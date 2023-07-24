Haberler Yaşam Haberleri Cenazeye gidenlerle tatilden dönenler çarpıştı: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 24.7.2023 17:03 Son Güncelleme: 24.7.2023 17:30

Cenazeye gidenlerle tatilden dönenler çarpıştı: 9 yaralı

Sinop’tan Ankara’ya cenazeye giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Kastamonu-Ankara karayolunda cip ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Cenazeye gidenlerle tatilden dönenler çarpıştı: 9 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinden Ankara'ya bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Hüseyin T. yönetimindeki hafif ticari araç, Kastamonu-Ankara karayolu Diphan mevkiinde tatilden Kastamonu'ya dönüş yolunda olduğu öğrenilen Taner G. idaresindeki cip ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada sürücüler Taner G. ile Hüseyin T., araçlarda yolcu olarak bulunan Sibel G. ve çocukları Çınar G. ile Öykü G., Fatih A., Müzeyyen A., Sündüs T. ve Gülizar A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol, tek şeride düşerek kontrollü geçiş sağlandı. Kazanın ardından jandarma ve trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Burası Afrika değil, Marmaris
İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa olmuştu! CHP'de kavga büyüyor: O isme MYK yasağı
Firari FETÖ’cülerin yeni taktiği... Sığındıkları ülkenin pasaportları ile Türkiye’ye girmeye çalışıyorlar
Muhalefet iktidara mı çalışıyor?
HÜDA PAR saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siz, PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle yolunuza devam edin
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Para transferini tuvaletlerde yaparken yakalandılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenazeye gidenlerle tatilden dönenler çarpıştı: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA