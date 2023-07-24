Cenazeye gidenlerle tatilden dönenler çarpıştı: 9 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinden Ankara'ya bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan Hüseyin T. yönetimindeki hafif ticari araç, Kastamonu-Ankara karayolu Diphan mevkiinde tatilden Kastamonu'ya dönüş yolunda olduğu öğrenilen Taner G. idaresindeki cip ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada sürücüler Taner G. ile Hüseyin T., araçlarda yolcu olarak bulunan Sibel G. ve çocukları Çınar G. ile Öykü G., Fatih A., Müzeyyen A., Sündüs T. ve Gülizar A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol, tek şeride düşerek kontrollü geçiş sağlandı. Kazanın ardından jandarma ve trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.