Cenazeye giderken 3 kişi can verdi

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinin eski Belediye Başkanı Abdullah Altundal, İstanbul'da kalp krizinden ölünce, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. İstanbul'daki akrabalarından bazıları da Yunus Can'ın (48) kullandığı otomobille, cenazeye katılmak için yola çıktı. Yaklaşık bin 100 kilometre yol kat eden Can, dün sabaha karşı Otlukbeli'ne ilçeye 50 kilometre mesafedeki, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi yakınlarında kontrolü kaybetti. Şarampole yuvarlanan otomobildeki Figen Can (43), Medain Öztürk (66) ve Doğukan Altundal (17) öldü. Ağır yaralanan sürücü Yunus Can ile Abdülkerim Can (57) ise kaza yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücü Orhan Pehlivan ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Eşe Pehlivan öldü.