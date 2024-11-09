Cenazeye giderken kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da yaşayan Abidin Ünder, önceki gün babası, dini nikâhlı eşi ve akrabalarını da alıp Isparta'daki yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktı. Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyü mevkiine geldiklerinde, Alper G.'nin (23) kullandığı TIR, önce Mehmet K.'nın (25) kullandığı otomobille çarpıştı, ardından İbrahim U.'nun (42) yönetimindeki otomobile de çarptıktan sonra Abidin Ünder'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Adeta kâğıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü Abidin Ünder (47) ve babası Arslan Ünder (67) olay yerinde, dini nikâhlı eşi Zeynep Alkış (27) ise kaldırıldığı hastanede öldü.