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Giriş Tarihi: 10.11.2024

Cenazeye giderken kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Cenazeye giderken kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da yaşayan Abidin Ünder, önceki gün babası, dini nikâhlı eşi ve akrabalarını da alıp Isparta'daki yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktı. Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyü mevkiine geldiklerinde, Alper G.'nin (23) kullandığı TIR, önce Mehmet K.'nın (25) kullandığı otomobille çarpıştı, ardından İbrahim U.'nun (42) yönetimindeki otomobile de çarptıktan sonra Abidin Ünder'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Adeta kâğıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü Abidin Ünder (47) ve babası Arslan Ünder (67) olay yerinde, dini nikâhlı eşi Zeynep Alkış (27) ise kaldırıldığı hastanede öldü.
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Cenazeye giderken kazada 3 kişi hayatını kaybetti
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