Haberler Yaşam Haberleri Cenazeye gidiyorum dedi mezarlıkta ölü bulundu
Giriş Tarihi: 26.2.2022 14:28

Cenazeye gidiyorum dedi mezarlıkta ölü bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cenazeye gidiyorum dedi mezarlıkta ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda evden akrabasının cenazesine gidiyorum diyerek çıkan ve kayıplara karışan 79 yaşındaki Mustafa Hilmi Öztürk sütlüce mezarlığında ölü bulundu.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki Sütlüce mezarlığında meydana geldi. Beyoğlu'nda evden akrabasının cenazesine gidiyorum diyerek çıkan ve kayıplara karışan 79 yaşındaki Mustafa Hilmi Öztürk'ten bir süre haber alınamadı.

Sütlüce mezarlığında saat 13.00 sıralarında bir görevli mezarlıkta bulunan aile kabristanlarının arasında hareketsiz yatan bir erkek tespit etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise yapılan ilk çalışmanın ardından cansız bedeni bulunan şahsın aynı gün içerisinde hakkında kayıp beyanında bulunulan Mustafa Hilmi Öztürk (79) olduğunu tespit etti.

Olay yerinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri Öztürk'ün cansız bedeninin bulunduğu noktanın çevresinde yaptığı kontrollerde şahsın bastonu ve beresini de buldu.


Yeğeni İsmail Ata tarafından Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp bildirisinde bulunduktan sonra Arama çalışmaları devam ederken Sütlüce Mezarlığı'nda görevli bir çalışan tarafından mezarlığın üzerinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili Çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cenazeye gidiyorum dedi mezarlıkta ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA