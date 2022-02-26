Cenazeye gidiyorum dedi mezarlıkta ölü bulundu

Sütlüce mezarlığında saat 13.00 sıralarında bir görevli mezarlıkta bulunan aile kabristanlarının arasında hareketsiz yatan bir erkek tespit etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise yapılan ilk çalışmanın ardından cansız bedeni bulunan şahsın aynı gün içerisinde hakkında kayıp beyanında bulunulan Mustafa Hilmi Öztürk (79) olduğunu tespit etti.