Cenazeye gidiyorum dedi mezarlıkta ölü bulundu

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki Sütlüce mezarlığında meydana geldi. Beyoğlu'nda evden akrabasının cenazesine gidiyorum diyerek çıkan ve kayıplara karışan 79 yaşındaki Mustafa Hilmi Öztürk'ten bir süre haber alınamadı.
Sütlüce mezarlığında saat 13.00 sıralarında bir görevli mezarlıkta bulunan aile kabristanlarının arasında hareketsiz yatan bir erkek tespit etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise yapılan ilk çalışmanın ardından cansız bedeni bulunan şahsın aynı gün içerisinde hakkında kayıp beyanında bulunulan Mustafa Hilmi Öztürk (79) olduğunu tespit etti.
Olay yerinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri Öztürk'ün cansız bedeninin bulunduğu noktanın çevresinde yaptığı kontrollerde şahsın bastonu ve beresini de buldu.