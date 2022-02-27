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Giriş Tarihi: 27.2.2022

Cenazeye gitti, mezarlıkta öldü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cenazeye gitti, mezarlıkta öldü

Bakıcısına akrabasının cenazesine katılacağını söyleyerek evden çıkan 79 yaşındaki Mustafa Hilmi Öztürk, bir gün sonra mezarlıkta ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Mustafa Hilmi Öztürk (79), geçen perşembe günü akşam saatlerinde iddiaya göre vefat eden bir akrabasının cenazesine katılacağını söyleyerek evden ayrıldı. Fakat aradan geçen sürede kendisinden haber alamayan bakıcısı, önce akrabalarını arayarak orada olup olmadığını sordu. Katılacağını söylediği cenazeye hiç gitmediği belirlenen Öztürk'ün yeğeni İsmail Ata, cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne giderek dayısının kayıp olduğunu bildirdi. Arama çalışmaları sürerken Sütlüce Mezarlığı'nda görevli bir çalışan, mezarlıkta bulunan aile kabristanlarının arasında hareketsiz yatan birini görerek ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin Mustafa Hilmi Öztürk olduğu tespit edildi. Cesedin bulunduğu yerin çevresinde Öztürk'ün bastonu ve beresi de bulundu. Öztürk'ün vücudunun çamurla kaplı olduğu, boynunda ve vücudunda izler bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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Cenazeye gitti, mezarlıkta öldü
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