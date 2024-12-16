Haberler Yaşam Haberleri ‘ÇENGEL-11’ operasyonuyla 40 bin litre sahre alkol yakalandı
Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:22 Son Güncelleme: 16.12.2024 11:46

‘ÇENGEL-11’ operasyonuyla 40 bin litre sahre alkol yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından son 10 gündür 81 ilde düzenlenen ‘ÇENGEL-11’ operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘ÇENGEL-11’ operasyonuyla 40 bin litre sahre alkol yakalandı

Sahte alkole karşı 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda il jandarma komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 'ÇENGEL-11' operasyonları düzenlendi.

40 BİN LİTRE SAHTE ALKOL YAKALANDI

Operasyon kapsamında 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı. içişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

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‘ÇENGEL-11’ operasyonuyla 40 bin litre sahre alkol yakalandı
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