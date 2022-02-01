Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu

KocaeliKartepe'de düzenlenen Karfest Festivali'nde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, ailesiyle birlikte Demet Akalın'ın konserini izledi, küçük hayranları ile bir araya geldi. 7 torun sahibi olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Sevgili Demet Akalın'ı ailecek izlemeye geldik. 29 Ocak akşamı da ben sahnedeydim. Şimdi de hayırlısıyla dönüş yolculuğuna çıkacağız. A'den Z'ye her kuşakta varım. İşimizi doğru yaptık demek ki" ifadelerini kullandı.
Türkçe rap sanatçılarının da başaralı olduklarının altını çizen Kurtoğlu, "Öyle bir tarzım yok benim ama tavırlarını, tarzlarını severim. Fakat kelimelerde şiddet olmayacak, sevgi dolu olacak. Onlar da çok başarılı kardeşlerimiz" dedi.