Haberler Yaşam Haberleri Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu
Giriş Tarihi: 1.2.2022

Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu

Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu
Kocaeli Kartepe'de düzenlenen Karfest Festivali'nde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, ailesiyle birlikte Demet Akalın'ın konserini izledi, küçük hayranları ile bir araya geldi. 7 torun sahibi olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Sevgili Demet Akalın'ı ailecek izlemeye geldik. 29 Ocak akşamı da ben sahnedeydim. Şimdi de hayırlısıyla dönüş yolculuğuna çıkacağız. A'den Z'ye her kuşakta varım. İşimizi doğru yaptık demek ki" ifadelerini kullandı.
Türkçe rap sanatçılarının da başaralı olduklarının altını çizen Kurtoğlu, "Öyle bir tarzım yok benim ama tavırlarını, tarzlarını severim. Fakat kelimelerde şiddet olmayacak, sevgi dolu olacak. Onlar da çok başarılı kardeşlerimiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır ölümünün perde arkasından kıskançlık krizi çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! 3 yeni destek paketi geliyor
CHP'li Öztrak'tan İYİ Partili Ağıralioğlu'nun 'oy' açıklamasına yanıt: Farklı değerlendirmeler olabilir
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Partisi Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü servis etti
CHP yandaşı gazeteciler sessizliğe büründü!
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler
Evde öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürüğü en çabuk ne keser? Yetişkinde ve çocuklarda en hızlı öksürük kesici
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan yıllar sonra gelen Erkan Petekkaya itirafı! ‘Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum’
İstanbul’a el koyma yasası
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA