Cengiz’i kim öldürdü?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddialar, korku filmlerini aratmadı. Gaziantep'te eşinden boşandığı için tek başına yaşayan Cengiz Karademir (52), 2019'da evinde ölü bulundu. Karademir'in kalp krizinden öldüğü düşünülürken, polise giden eski eşi Emine Karademir, 2002'den beri kayıp olan eski kayınbiraderi Gündüz Karademir'in, miras anlaşmazlığı sonucu annesi Zeynep Karademir ile kardeşleri tarafından öldürülüp ahıra gömüldüğünü öne sürdü. Yapılan kazıda ceset bulununca anne ve 2 çocuğu tutuklandı. Olaydan 5 yıl sonra Müge Anlı'nın programına katılan Cengiz Karademir'in çocukları Zeynep, Melike, Muhammet ve Aziz ise anneleri Emine Karademir'in boşandığı babalarını öldürdüğünü iddia etti. Çocukların iddiasına göre anneleri, evine gittiği eski kocasına, yanında götürdüğü o dönemde 16 yaşında olan kızı Naime ile uyku ilacı verdirip, sevgilisi Şehmuz Aslantaş'a boğdurttu. Yayına bağlanan kadın suçlamaları reddetti.