Çenk Çelik’i vuran şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

Olay, Ümraniye Atatürk Mahallesi Bülbül Sokak'ta 17 Eylül günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşında olan Cenk Çelik'e sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahıs silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Kafasına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan şahsa, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YURTDIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüpheli Özgür B. kullandığı sahte kimlikle birlikte Edirne'den yurtdışına kaçmak isterken yakalandı. Çeşitli suçlardan kaydı olan Özgür B. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.