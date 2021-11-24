Cennet Tuğba Tokbaş’ın katilinin karar duruşması sonuçlandı!

OLUMLU DAVRANIŞLARI MÜEBBETİ 25 YILA İNDİRDİ

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Recep Eray Hakver, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, öldürülen Tokbaş'ın anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Hakver, kız arkadaşını öldürme kastının olmadığını belirtip, tahliyesini istedi.

Hakver, "Yaşanan olayda art niyetim yoktur. Olay dikkatsizliğimden kaynaklanmıştır. Öldürme kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Hakver'in savunmasının alınmasının ardından kararını açıkladı. Sanık Hakver'e 'kasten öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ardından sabıkası olmaması, olaydan sonra teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Cennet Tuba Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, sanığa verilen 25 yıl hapis cezasına itiraz edip, İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.