’Cennet’ime kavuşmak istiyorum’

Fikret-Zeynep Korkusuz 2018 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Cennet adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Bir süre sonra iddiaya göre Fikret Korkusuz eşine şiddet uygulamaya başladı. Eşinin şiddetine dayanamayan genç kadın, bu yılın Şubat ayında boşanma kararı aldı ve dava açtı. Bu arada mahkeme tarafından Fikret Korkusuz hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

ÇOCUK BİZDE SANA VERMEYECEĞİZ

Fikret Korkusuz, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 8 Nisan'da eve gelerek kızını görmek istedi. Anne önce kızını görmek istemedi ancak daha sonra eşine kızını gösterdi. Kızını kucağına alıp seven baba daha sonra gezdirmek bahanesiyle sokağa çıktı ve otomobile bindikten sonra bir daha geri dönmedi. Bir süre sonra eşini arayan anne "Çocuk ben de değil" cevabı alınca hemen polis merkezine gitti ve şikayetçi oldu. Kayınvalidesinin evine giden gözüyaşlı kadın "Çocuk bizde sana vermeyeceğiz" yanıtı aldı.

Çocuğunun geçici velayeti kendisinde olan Zeynep Korkusuz polis ile birlikte kayınvalidesinin evine gitti ancak Cennet'i bulamadı. 3 aydır çocuğunu göremediğini belirten Zeynep Korkusuz, "Çocuğunu sevsin diye iyi niyetle kendisine verdim. Ama o çocuğumu kaçırdı. Çekişmeli boşanma davamız sürüyor. Mahkeme geçici olarak çocuğumun velayetini bana verdi. Ama o yavrumu elimden aldı. Yavrumun hayatından endişe ediyorum. Ben Cennet'im olmadan yaşayamam" diye konuştu.