Cennet’in katili alkolik şoföre 11 yıl hapis istendi

Konya'da 4 ay önce 17 yaşındaki Cennet Aşık'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Aziz Cavlak (28) hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede Cavlak'ın kaza sonrası yapılan kontrollerinde alkollü ve uyuşturucu kullandığı belirtildi. 6 Ekim tarihinde meydana gelen kazada olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, Cennet'in ölümüne neden olan ve olay sonrası kaza yerinden ayrılan 42 AK 499 plakalı otomobilin sürücüsü Aziz Cavlak ve yanında bulunan arkadaşı Yunus Emre P.'yi (24) gözaltına alındı. Alkollü olduklarını söyledikleri belirlenen arkadaşlardan Aziz Cavlak adli kontrol kararıyla, Yunus Emre P. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Aziz Cavlak hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep edildi. Kaza tespit tutanağına göre ise Cavlak'ın kusurlu olduğu, kaza sonrası yapılan testlerde ise uyuşturucu madde kullandığı belirtildi.