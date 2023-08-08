Cennet’ten bir köşe demişlerdi B Bloğu’da yıkıldı

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde, en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın A Bloğunda yaklaşık yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti. Hasar gören B Bloğu ise kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Antakya'nın Ekinci Mahallesi'nde 2013 yılında yapılan ve müşterilerine "Cennetten Bir Köşe" sloganı ile satılan Rönesans Rezidans A Bloğu 6 Şubat'taki depremde yıkılarak yaklaşık bin kişiye mezar oldu. Enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 53 insanında izine rastlanamadı. Yakınları hala kayıplarını ararken bin kişiye mezar olan Rezidans'ın depremde yine ağır hasar alan B Bloğu'da kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım ekiplerinin başarılı çalışması ile yıkılan B Bloğu'nun beton kalitesinin A Bloğuna göre daha kaliteli olduğu ortaya çıktı.

Yıkımın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Hüseyin Yeter, "Burası Hatay Antakya Ekinci Mahallesi'nde bulunan Rönesans Rezidans. Burada bine yakın kişi hayatını kaybetti. Bizim operatörümüz kalan bloğun yıkımını yaptı. Önce makasla kolonları kesti daha sonra ekskavatör ile sallayıp binayı düşürdü. Başarılı bir yıkım oldu. Bu yıktığımız bloğun hasar almasının sebebi diğer bloğun üzerine devrilmesi. Biz de kalan bloğu başarılı bir şekilde yıktık. B bloğun beton kalitesi daha iyi. A blok ise kalıp çakma hatasından dolayı yıkılmış. Statik bir hata doğrusu, bunu gözlemledik" dedi.