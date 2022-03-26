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Giriş Tarihi: 26.3.2022 11:18 Son Güncelleme: 26.3.2022 11:30

Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; girdiği otellerden ve iş yerlerinden cep telefonlarını çalan hırsızı 45 farklı güvenli kamerasını inceleyerek ve kimliğini tespit ederek yakaladı.

İstanbul'da A.B. isimli bir kişi; girdiği otellerde ve iş yerlerinde tezgahların ve masaların üzerinde bulunan cep telefonlarını çaldı. A.B. son olarak Şişli İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde bir otele girdi ve resepsiyon bölümünün masasının üzerindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri şikayet üzerine inceleme başlattı. 45 farklı kamera görüntüsünden kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen A.B., Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri tarafından yakalandı.

Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar

A.B.'nin Şişli'deki otelin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan son olayında çaldığı cep telefonu üzerinde bulundu. Cep telefonu sahibine teslim edildi. Hakkında "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen A.B., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar
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