İstanbul'da A.B. isimli bir kişi; girdiği otellerde ve iş yerlerinde tezgahların ve masaların üzerinde bulunan cep telefonlarını çaldı. A.B. son olarak Şişli İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde bir otele girdi ve resepsiyon bölümünün masasının üzerindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri şikayet üzerine inceleme başlattı. 45 farklı kamera görüntüsünden kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen A.B., Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri tarafından yakalandı.
Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar
A.B.'nin Şişli'deki otelin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan son olayında çaldığı cep telefonu üzerinde bulundu. Cep telefonu sahibine teslim edildi. Hakkında "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen A.B., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.