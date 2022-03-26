Cep telefonlarını böyle çaldı! 45 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar

İstanbul'da A.B. isimli bir kişi; girdiği otellerde ve iş yerlerinde tezgahların ve masaların üzerinde bulunan cep telefonlarını çaldı. A.B. son olarak Şişli İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde bir otele girdi ve resepsiyon bölümünün masasının üzerindeki cep telefonunu çaldıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.