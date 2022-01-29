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Giriş Tarihi: 29.1.2022 16:02 Son Güncelleme: 29.1.2022 16:06

Cep telefonu çalan hırsızı polis üzerine atlayarak yakaladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cep telefonu çalan hırsızı polis üzerine atlayarak yakaladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir kadının cep telefonunu çalan hırsız, polisin koşarak üzerine atlaması sonucu yakalandı. Suçüstü yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstiklal Caddesindeki kapkaç olayı geçtiğimiz gün Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yaşandı. İstiklal Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi takibe alan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı ekip, şüphelendikleri Sıfdın B.'nin yankesicilik yapması üzerine harekete geçti. Caddede yürüyen Hatice A.'nın montundan cep telefonunu çalan ve takip edildiğinden habersiz yürümeye devam eden Sıfdın B.'nin bu girişimi, polisin koşarak üzerine atlaması ile son buldu. Yere yatırılarak yakalanan Sıfdın B. emniyete götürülerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sıfdın B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cep telefonu çalan hırsızı polis üzerine atlayarak yakaladı
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