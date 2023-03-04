Cep telefonu çalınan kadın hırsıza seslendi:Telefonumu başkasına satma bana sat

Osmangazi ilçesindeki yer alan bir AVM'de son günlerde yaşanan hırsızlık olayları hem esnafları hem de müşterilerini tedirgin ediyor. Kasa da ödeme yapan kadınların çantasından güvenlik kameralarına aldırış etmeden telefonlarını çalan hırsızın soğukkanlı tavırları pes dedirtti. Bu yöntemle çok sayıda vatandaşın telefonunun çalındığı belirtildi.

Bursa'daki telefon hırsızlığı anbean görüntülendi | Video

"TELEFONUMU BANA SAT"

Mağdur Hilal Ü. "Ben telefonda değilim, içinde herseyim vardı. Projelerim, aile fotoğraflarım. Telefonum bulunsun. Çalan kişiye sesleniyorum telefonun fiyatı neyse ben vereyim sana yeter ki telefonumu satma bana getir" dedi