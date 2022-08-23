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Giriş Tarihi: 23.8.2022 09:18 Son Güncelleme: 23.8.2022 09:46

Cep telefonu hırsızı kamerada

İstanbul’da bir iş yerine girerek tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cep telefonu hırsızı kamerada

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde bir kişi; Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine girerek tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Cep telefonu hırsızı kamerada | Video

Hırsızlık olayını daha önce de benzer suçlardan kaydı olan E.T. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. E.T., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Cep telefonu hırsızı kamerada
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