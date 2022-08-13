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Giriş Tarihi: 13.8.2022 15:36

Cep telefonu hırsızları 45 kameradan tespit edildi

Bir araçtan çaldıkları akıllı cep telefonunu satan iki kişi; 45 farklı noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerinden iz süren ve hırsızların kimliklerini belirleyen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cep telefonu hırsızları 45 kameradan tespit edildi

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Safa Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde duran bir araç içerisinden cep telefonu çalan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 45 farklı noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle P.K. ve K.K. isimli iki suç ortağının açık kimlikleri belirlendi. İki hırsızın olaydan sonra bir minibüse binerek Sultanbeyli İlçesi'ne kaçtıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ikilinin çaldıkları akıllı cep telefonunu Sultanbeyli İlçesi'nde bulunan bir telefon mağazasına sattıkları ortaya çıktı. Mağazanın sahibi A.K. de "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan gözaltına alındı. A.K. yasal işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Söz konusu iş yerinde bulunan cep telefonu da muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi. P.K. ve K.K. isimli iki suç ortağı da "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Cep telefonu hırsızları 45 kameradan tespit edildi
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