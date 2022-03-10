Cep telefonu koleksiyonuyla Guinness rekoru

TÜRKIYE'DE 1990'lardan itibaren kullanılmaya başlayan 150 farklı markada ve birbirinden farklı modelde 2 bin 779 cep telefonunu biriktirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ekrem Karagüdekoğlu, Guinness sertifikasıyla tescillendirdiği koleksiyonunu evinde sergiliyor. "Dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonuyla" Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran elektronik teknisyeni Karagüdekoğlu, evinin 2 odasını, tutku haline dönüştürerek topladığı cep telefonu koleksiyonuna ayırdı. Karagüdekoğlu, "Koleksiyonum, Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İsrail, Japonya, Hindistan, Endonezya başta olmak üzere dünyanın 4 kıtasından özenle topladığım telefonlardan oluşuyor. Guinness sertifikam 1 Şubat'ta elime geçti ve resmi olarak Guinness rekortmeni unvanına dünyadaki en büyük cep telefonu koleksiyonuyla sahip oldum. Ülkeme birincilik kazandırdığım için mutluyum" dedi. AA