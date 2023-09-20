Haberler Yaşam Haberleri Cep telefonu satıcısını öldüren katilin saldırı anı kamerada
Giriş Tarihi: 20.9.2023 11:52 Son Güncelleme: 20.9.2023 12:00

Cep telefonu satıcısını öldüren katilin saldırı anı kamerada

Adana’da haraç vermediği için Ahmed Madarati’yi öldürdüğü ileri sürülen firari katil zanlısının elinde av tüfeğiyle koşup iş yerine ateş ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cep telefonu satıcısını öldüren katilin saldırı anı kamerada

Adana'da, cep telefonu satan Suriye uyruklu Ahmed Madarati'nin (30), haraç vermeyi reddetmesi üzerine öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elinde av tüfeğiyle Madarati'nin peşinden koşup iş yerine ateş ettiği anlar görüntülenen cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

HARAÇ İSTEDİ

Olay, 18 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi. Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi. Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi. Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı.

KATİL ZANLISINI ARANIYOR

Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti. Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine av tüfeğiyle geldiği ve Madarati'nin kaçtığı anlar yer aldı. Şüphelinin önce Madarati'nin peşinden koştuğu ve cinayetin ardından geri dönüp iş yerine 2 el ateş ettiği anlar da kayda yansıdı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Filenin Sultanları Arjantin'i de devirdi! Üst üste 19. galibiyet
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Karabağ’daki antiterör harekatı Fransa’yı rahatsız etti: Azerbaycan’a alçak iftira!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bilal Erdoğan’ın örnek tavrı
Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
Son dakika | Antiterör operasyonu ne zaman sona erecek? Aliyev, Ermeni güçlerine tek şartını açıkladı
Erdoğan, BM’ye damga vurdu
İBB’de 30 yıl sonra grev kararı!
Muhalefet New York’a gitse ölür müydü dirilir miydi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cep telefonu satıcısını öldüren katilin saldırı anı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA