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Giriş Tarihi: 17.3.2022 16:04

Cep telefonuna bakarken neredeyse canından oluyordu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cep telefonuna bakarken neredeyse canından oluyordu

Cep telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız canından oluyordu

Teknolojik malzemeleri kullanırken meydana gelen dalgınlık kazaların artmasına neden oluyor. Sarıyer'de kaldırımda yürüyüp yolun karşısına geçmeye çalışırken cep telefonuna bakarak dikkatini dağıtan Fatma Biçer isimli genç kıza otomobil çarptı.

Yere düşerek yüzünü kaldırıma vuran genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda Fatma Biçer, kaldırımda yürüdüğü sırada cep telefonuna bakmaya daldı.

Kaldırımdan inip yolun karşısına geçmeye çalışırken hala cep telefonu ile ilgilenen Fatma Biçer sol taraftan gelen otomobili fark etmeyince, kaza kaçınılmaz oldu.

Otomobil cep telefonuna dalan Fatma Biçer'e çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Biçer, yüzünü kaldırıma vurdu. Genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Cep telefonuna bakarken neredeyse canından oluyordu
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