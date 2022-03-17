Cep telefonuna bakarken neredeyse canından oluyordu

Teknolojik malzemeleri kullanırken meydana gelen dalgınlık kazaların artmasına neden oluyor. Sarıyer'de kaldırımda yürüyüp yolun karşısına geçmeye çalışırken cep telefonuna bakarak dikkatini dağıtan Fatma Biçer isimli genç kıza otomobil çarptı.