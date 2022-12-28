Cep telefonundan çıkan görüntüler şoke etti! Çocuklarının ağzını bağlayıp çakmakla işkence yaptılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet mahallesinde yaşayan bir ailenin evinden aralıksız gelen çocuk ağlama sesleri, bir skandalı gözler önüne serdi. Hannan Ramadan ve Rayyan El İsa isimli çiftin, yaşları 2 ila 10 arasında değişen 4 çocuğuna akıl almaz işkenceler yaptığı ortaya çıktı. Çiftin komşularının ve akrabalarının şüphelenerek takibe aldığı Hannan Ramadan'ın 4 çocuğun ağzını bantlayarak eline aldığı çakmakla vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı anlaşıldı. Çiftin bir aile yakını tarafından kayda alınan görüntüler sonrası harekete geçen polis, Cumhuriyet Savcısının izni ile aileyi yakın takibe aldı. Çiftin, çocukları R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.'ye (2) şiddet uyguladığı polis tarafından da tespit edildi.

KOCASINI SUÇLADI

Yaşanan işkence skandalı sonrası harekete geçen ekipler, Hannan Ramadan ve Rayyan El İsa'yı gözaltına aldı. Çiftin yapılan sorgulamasında kocasını suçlayan Hannan Ramadan, "Eşim istediği için çocuklarımı dövdüm" dediği öğrenildi. Mahkmeye sevk edilen işkenceci anne-baba tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4 çocuk ise koruma altına alındı.