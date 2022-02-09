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Giriş Tarihi: 9.2.2022 11:45 Son Güncelleme: 9.2.2022 11:48

Cep telefonunu çaldı, “Şeytana uydum” dedi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cep telefonunu çaldı, “Şeytana uydum” dedi

Adana’da otobüse binmek isteyen genç kıza arkasından yaklaşıp, onu sıkıştırarak cebindeki telefonu el çabukluğuyla çalan, 35 yaşındaki C.A., güvenlik kamerasından iz süren polis tarafından kıskıvrak yakalandı. “Şeytana uydum” diyen zanlı, tutuklandı.

Olay, 2 Şubat'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; İnönü Caddesi'nde durakta bekleyen A.Ç. (28), otobüse binmek için hamle yaparken, arkasından yaklaşan bir kişi, genç kadını önce sıkıştırdı, sonra da el çabukluğuyla montunun cebindeki cep telefonunu aldı; ardından da araçtan hızla aşağıya inip, bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden A.Ç., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan çalıyşmalar sonucunda şüphelinin birçok suçtan kaydı olan C.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli evine düzenlenen şok baskında yakalandı. Olay anında alkollü olduğunu öne süren zanlı, "Alkolün de etkisiyle bir an şeytana uydum, kadının cebindeki telefonu aldım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. C.A. cezaevine konuldu.

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Cep telefonunu çaldı, “Şeytana uydum” dedi
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