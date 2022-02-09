Cep telefonunu çaldı, “Şeytana uydum” dedi

Olay, 2 Şubat'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; İnönü Caddesi'nde durakta bekleyen A.Ç. (28), otobüse binmek için hamle yaparken, arkasından yaklaşan bir kişi, genç kadını önce sıkıştırdı, sonra da el çabukluğuyla montunun cebindeki cep telefonunu aldı; ardından da araçtan hızla aşağıya inip, bölgeden uzaklaştı.

Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden A.Ç., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan çalıyşmalar sonucunda şüphelinin birçok suçtan kaydı olan C.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli evine düzenlenen şok baskında yakalandı. Olay anında alkollü olduğunu öne süren zanlı, "Alkolün de etkisiyle bir an şeytana uydum, kadının cebindeki telefonu aldım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. C.A. cezaevine konuldu.