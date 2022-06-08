Cep telefonunu çalıp kaçan hırsız metroya binerken yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli Merkez Mahallesi'nde faaliyet yürütülen bir iş yerinde çalışan K.Ç.'nin cep telefonunu kasa noktasından çalan bir hırsızı yakaladı. Müşteri olarak girdiği iş yerinden cep telefonunu çalıp kaçan yabancı uyruklu J.K. isimli hırsız, Şişli İlçesi'ne bağlı olan Harbiye Mahallesi'nde bulunan Osmanbey Metro İstasyonu'nda gözaltına alındı. Çok sayıda benzer suçtan kaydı bulunan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.