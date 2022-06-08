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Giriş Tarihi: 8.6.2022 09:41

Cep telefonunu çalıp kaçan hırsız metroya binerken yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cep telefonunu çalıp kaçan hırsız metroya binerken yakalandı

İstanbul’da müşteri olarak girdiği bir iş yerinde kasiyerin cep telefonunu çalarak kaçan bir kişi; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli Merkez Mahallesi'nde faaliyet yürütülen bir iş yerinde çalışan K.Ç.'nin cep telefonunu kasa noktasından çalan bir hırsızı yakaladı. Müşteri olarak girdiği iş yerinden cep telefonunu çalıp kaçan yabancı uyruklu J.K. isimli hırsız, Şişli İlçesi'ne bağlı olan Harbiye Mahallesi'nde bulunan Osmanbey Metro İstasyonu'nda gözaltına alındı. Çok sayıda benzer suçtan kaydı bulunan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cep telefonunu çalıp kaçan hırsız metroya binerken yakalandı
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