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Giriş Tarihi: 13.2.2022 09:54 Son Güncelleme: 13.2.2022 10:05

Cepçi Yaren yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cepçi Yaren yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta biri İranlı iki kişinin cebinden cep telefonunu çalan ve daha öncede 25 kez aynı suçu işlediği öğrenilen 26 yaşındaki Yaren Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yaren Ç. adli kontrol şartı ile yine serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta bir mağazaya alışveriş için giren İranlı A.A. mağazadan çıktıktan sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Hemen durumu polise bildirdi.

Aynı gün aynı yerde bir başka cep telefonu daha yankesicilik yöntemi ile çalındı. Telefonu çalınan E.K.'da hemen polisi aradı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimlik tespitini yaptıkları şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli Yaren Ç'nin daha önce de aynı suçlardan 25 kaydının olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki cepçi Yaren Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Yaren Ç. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Cepçi Yaren yakalandı
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