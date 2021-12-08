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Giriş Tarihi: 8.12.2021 11:42 Son Güncelleme: 8.12.2021 13:09

Ceren Damar’a hakaret davası Gölbaşı’na gönderildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ceren Damar’a hakaret davası Gölbaşı’na gönderildi

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ile babası Ömer Hikmet’in, sosyal medya hesaplarından Damar’a hakaret ettikler ve ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ile babası Ömer Hikmet sosyal medya hesaplarından Damar'ın anne, babasını tehdit ettiği ve Ceren Damar'ın hatırasına hakarette bulundukları iddiasıyla iddianame hazırlandı. Hatice Hikmet'in 'Ölen kişinin hatırasına hakaret' suçundan 4 yıla, 'Tehdit' suçundan 3,5 yıla ve 'Hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapsi istenirken Ömer Hikmet'in ise 'Ölen kişinin hatırasına hakaret' suçundan 4 yıla, 'Hakaret' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada savcı, sanıkların ikamet adreslerinin Gölbaşı ilçesinde olması nedeniyle yetkisizlik kararı verilerek, dosyanın Gölbaşı Adliyesi'ne gönderilmesini talep etti. Bu talep yönünden tarafların beyanlarını alan mahkeme, 'yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Gölbaşı Adliyesi'ne gönderdi.

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Ceren Damar’a hakaret davası Gölbaşı’na gönderildi
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