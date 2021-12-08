Ceren Damar’a hakaret davası Gölbaşı’na gönderildi

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hasan İsmail Hikmet'in annesi Hatice ile babası Ömer Hikmet sosyal medya hesaplarından Damar'ın anne, babasını tehdit ettiği ve Ceren Damar'ın hatırasına hakarette bulundukları iddiasıyla iddianame hazırlandı. Hatice Hikmet'in 'Ölen kişinin hatırasına hakaret' suçundan 4 yıla, 'Tehdit' suçundan 3,5 yıla ve 'Hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapsi istenirken Ömer Hikmet'in ise 'Ölen kişinin hatırasına hakaret' suçundan 4 yıla, 'Hakaret' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada savcı, sanıkların ikamet adreslerinin Gölbaşı ilçesinde olması nedeniyle yetkisizlik kararı verilerek, dosyanın Gölbaşı Adliyesi'ne gönderilmesini talep etti. Bu talep yönünden tarafların beyanlarını alan mahkeme, 'yetkisizlik' kararı vererek dosyayı Gölbaşı Adliyesi'ne gönderdi.