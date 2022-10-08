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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Ceren’i ezen alkollü sürücü serbest

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Ceren’i ezen alkollü sürücü serbest
Bursa'da geçtiğimiz yıl 23 Ekim günü Bursa-İzmir Karayolu'nda otomobiliyle seyir halinde olan R.T.K, aynı yönde seyreden Bilal Ö.'nün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Feci kazada, araçtan fırlayan Ceren Özkükner (20) hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemelerde 2.53 promil alkollü olduğu anlaşılan R.T.K.'nın aynı zamanda karantinada olması gerektiği tespit edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan R.T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan kazanın karar davası önceki gün Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Alkol alarak trafiğe çıktığını ve uyuyakaldığını söyleyen R.T.K, psikolojisinin bozuk olduğunu ve yaşananlardan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, 12 yıl ceza verdiği R.T.K'yı cezaevinde geçirdiği 1 yılı göz önüne alarak tahliye etti.

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Ceren’i ezen alkollü sürücü serbest
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