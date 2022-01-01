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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Ceren’in katilinin cezasına onay

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ceren’in katilinin cezasına onay
Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da yerleşkedeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, sanık Hikmet'e verilen mahkûmiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı. Sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, yerel mahkemenin kararını onadı.

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Ceren’in katilinin cezasına onay
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