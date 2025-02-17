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Giriş Tarihi: 17.2.2025 08:04

Çerkezköy'de çıkan yangında can pazarı

Çerkezköy’de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevlerin çatıyı, dumanların da binayı sardığı yangında, polisler, bekçiler ve itfaiye ekipleri canlarını tehlikeye atarak binaya girdi ve vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen 6 kişiye hazır bekletilen ambulansta sağlık ekipleri müdahale etti.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Çerkezköy’de çıkan yangında can pazarı

Yangın, saat 03.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak üzerindeki 5 katlı binada meydana geldi. Asansör boşluğundaki elektrik akşamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çatıyı sararken, tüm bina duman altında kaldı.



BİNADA MAHSUR KALDILAR

Yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda polis, bekçi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük paniğin yaşandığı yangında aparmanda yaşayan çok sayıda kişi mahsur kaldı.



KAHRAMAN POLİS VE BEKÇİLER

Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevler müdahale ederken, kahraman polis ve bekçiler de itfaiye ekipleri gibi canlarını tehlikeye atarak binaya girdi.



Ekipler, çocukları ve yaşlıları kucaklarında ve sırtlarında binadan tahliye etti. Bina ekiplerin zamanında ve çabuk müdahalesiyle kısa sürede boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

POLİS EVİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Yangın nedeniyle evlerine gidemeyen apartman sakinleri, olay yerine gelen Çerkezköy ilçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'in talimatıyla Polis Evine götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Çerkezköy'de çıkan yangında can pazarı
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