Çerkezköy’de feci kaza: 6 kişi yaralandı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine giden 25 FU 365 plakalı otomobil ile 67 AAV 674 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpışma sonrası devrilen elektrik direğine de Kapaklı istikametine giden 59 T 2598 plakalı ticari taksi çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri bölgedeki akımı keserken, kazada yaralanan ikisi çocuk 6 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.