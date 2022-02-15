Haberler Yaşam Haberleri Çerkezköy’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.2.2022 11:25 Son Güncelleme: 15.2.2022 11:34

Çerkezköy’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Fırat KESKİNKILIÇ
Çerkezköy’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araç ile TIR kavşakta çarpıştı. Feci kazada tırın dorsesinin altında giren hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, sürücüsü ise ağır yaralandı. TIR sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çevre yoluKapaklı istikametinden İstanbul yönüne giden E.B. yönetimindeki dorse ve TIR ile, Pınarça istikametinden Çerkezköy ilçe merkezine giden Muhammet Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

DORSENİNİ ALTINA GİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç dorsenin altına girerken, bu şekilde yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Komuta Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Muhammet Mustafa Y. ile yanındaki arkadaşı Barış Akif T. itfaiyeye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hemen Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Barış Akif T. kurtarılamadı. Muhammet Mustafa Y. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası tırın sürücüsü Erdem B. gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika... 100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek
Son dakika: ABD Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!
Son dakika haberi | Uşak’ta koca dehşeti! Önce eşini öldürdü, sonra kendine sıktı
CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
Son dakika: 12 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Çerkezköy’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA