Çerkezköy’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çevre yoluKapaklı istikametinden İstanbul yönüne giden E.B. yönetimindeki dorse ve TIR ile, Pınarça istikametinden Çerkezköy ilçe merkezine giden Muhammet Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

DORSENİNİ ALTINA GİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç dorsenin altına girerken, bu şekilde yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Komuta Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Muhammet Mustafa Y. ile yanındaki arkadaşı Barış Akif T. itfaiyeye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hemen Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Barış Akif T. kurtarılamadı. Muhammet Mustafa Y. ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası tırın sürücüsü Erdem B. gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.