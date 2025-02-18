Çerkezköy’de yürekleri ağza getiren yangın

Yangın, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi Kaplan sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Elektrik kontağının şase yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler durumlu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken. Binanın da tahliye edilmesini sağladı. sağlık ekipleri de olası zehirlenmeye karşı hazır bekletildi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, olay yerin gelerek çalışmaları takip edip, ekiplerden bilgi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. İlçede, dün sabaha karşı da 6 katlı bir binanın çatısı yanmış, 65 kişi dumandan etkilenmişti.