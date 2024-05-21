Çerkezköy’e 200 derslikli 10 okul yaptırılıyor

Fabrikalardan dolayı yoğun göç alan Çerkezköy'e devlet-hayırsever işbirliğiyle yeni eğitim yuvaları kazandırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Ambardere'de 32 derslikli Halit Narin Meslek Lisesi, Veliköy'e 8 derslikli anaokulu, Kızılpınar'a 12 derslikli Mehmet Akif Ersoy Anaokulu, İstasyon Mahallesine 24 derslikli Çerkezköy Ortaokulu, Kızılpınar'a 24 derslikli Atatürk İlkokulu, eski Halit Narin Meslek lisesi arsasına 24 derslikli Çerkezköy İlkokulu, Yusuf Şenel Ortaokulu'nun arka kısmına 24 derslikli Cumhuriyet Mahallesi İlkokulu, Kızılpınar'a 24 derslikli Kızılpınar İlkokulu, Kızılpınar'a 24 derslikli Kenan Şimşek Meslek Lisesi, Cumhuriyet Mahallesi Tepe İlkokulu arkasına 4 derslikli Tahsin Aras Anaokulu olmak üzere toplam 200 derslikli yeni eğitim yuvaları yapıyor.