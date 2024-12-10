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Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:47 Son Güncelleme: 10.12.2024 19:23

Cerrahi maskeyle daireye giren 3 kadın 100 bin dolarlık hırsızlık yaptı

İstanbul Beylikdüzü’nde yüzlerinde cerrahi maskeyle bir daireye giren 3 kadın evdeki 100 bin dolarlık parayı alarak kayıplara karıştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cerrahi maskeyle daireye giren 3 kadın 100 bin dolarlık hırsızlık yaptı

Gürpınar Mahallesi'nde yabancı uyruklu Y.N.'nin oturduğu binanın önüne dün saat 15.30 sıralarında yüzlerinde cerrahi maske olan 3 kadın geldi. Kadınlardan biri şifreyi tuşlayarak binanın dış kapısını açtı.

Üç kadın daha sonra Y.N.'nin oturduğu evin kapısını zorlamadan açıp içeri girdi. Evin içerisinde 14 dakika kalan şüpheliler iddiaya göre saklanan 100 bin dolar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde hırsızlığı farkeden Y.N., polisi arayarak şikayette bulundu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Cerrahi maskeyle daireye giren 3 kadın 100 bin dolarlık hırsızlık yaptı
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