Cerrahpaşa’da bir gecede 4 saldırı

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları önceki gece 4 kez sözlü saldırı ve ölüm tehditlerine maruz kaldı. Saldırıya uğrayan asistan hekimler ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, hastane önünde açıklama yaptı. Çokuğraş, şiddetin son bulmasını talep ederek, "Cerrahpaşa Çocuk Acil Servisi'nde 07.12.2021 tarihinde nöbet tutan asistan doktor arkadaşlarımız, bir gecede 4 kez, sözlü saldırılara, ağır küfürlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Bu ne ilktir, korkarım, ne de son olacaktır. Daha bir ay önce benzer bir durumla İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği asistanları karşılaşmıştır. Zaten 2 yıldır ağır pandemi koşullarında cansiperane çalışan genç arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldıklarıve maalesef artık tüm sağlık çalışanları için olağan hale gelen bu durum asla kabul edilemez" dedi.